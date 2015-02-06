Прибыль российского Сбербанка упала в 8,5 раз

Чистая прибыль Сбербанка по российским правилам бухгалтерского учета (РБСУ) в январе 2015 года упала в 8,5 раз – до 3,7 млрд руб. по сравнению с 31,6 млрд руб. годом ранее, сообщили в пресс-службе банка, передает РБК.

Падение прибыли в кредитной организации объяснили ростом процентных расходов по средствам Банка России и средствам юридических лиц, а также созданием резервов по кредитам. В целом расходы на создание совокупных резервов составили 54,9 млрд руб. против 28,5 млрд руб.

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Чистый процентный доход составил 47,9 млрд руб., что на 33,6% меньше января 2014 года, операционный доход снизился на 2,9%. Отмечается, что доля просроченной задолженности в кредитном портфеле на 1 февраля составила 2,3%, увеличившись за месяц на 0,3 п.п. Доля просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам составила 2,2%, физическим лицам – 2,6%.

«Существенная часть прироста просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам в январе носит технический характер», – говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, чистая прибыль Сбербанка РБСУ по итогам 2014 года упала на 19% – до 305,7 млрд руб. Чистый процентный доход составил 853,7 млрд руб., что на 18,3% больше предыдущего года.