Фунт стерлингов устоял после провала сделки о Brexit в парламенте

Количество депутатов, проголосовавших против сделки, более чем вдвое превысило число ее сторонников.

Фунт стерлингов стабилизировался в среду после волатильной сессии накануне, когда британские законодатели подавляющим большинством голосов отклонили предложенную премьером Терезой Мэй сделку о Brexit.

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Количество депутатов, проголосовавших против сделки, более чем вдвое превысило число ее сторонников - 432 против 202, - что стало крупнейшим поражением правительства в современной истории и спровоцировало жесточайший политический кризис за последние полвека, пишет Рейтер.

Лидер оппозиционной партии лейбористов Джереми Корбин внес в парламент предложение о вынесении вотума недоверия правительству, оно будет рассмотрено в среду.

Сегодня утром фунт торговался без ярко выраженной динамики на уровне $1,2861. К евро британская валюта также торговалась без изменений, удерживаясь у отметки в 88,70 пенса после подъема примерно на 0,4 процента накануне.

Евро подешевел на 0,1 процента к доллару до $1,1407 после падения на 0,5 процента на предыдущей сессии.

Доллар потерял 0,2 процента к иене, опустившись до отметки 108,43 после подъема на 0,5 процента накануне на фоне усиления аппетита к риску.

Безопасный швейцарский франк торговался без резких колебаний на уровне 0,9883 к доллару.

Индекс доллара к корзине основных валют сбавил 0,1 процента до 95,94 после подъема почти на 0,5 процента и достижения 11-дневного пика накануне.

Австралийский доллар торговался без внятной динамики на уровне $0,7204 после снижения на 0,2 процента во вторник.