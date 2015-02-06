Нацбанк вслед за учетной повысил ставки регулирования ликвидности

Национальный банк Украины с 6 февраля повысил ставки по своим активным и пассивным операциям для регулирования ликвидности рынка вслед за повышением учетной ставки, сообщается на сайте НБУ.

По информации НБУ, ставка однодневного рефинансирования по кредитам «овернайт» повышена до 23% годовых, что на 5,5 п.п. выше используемой ранее ставки в 17,5%. Информация о ставке рефинансирования на более длительные сроки посредством проведения тендера по поддержке ликвидности банков не сообщается.

Ставки мобилизации ресурсов у банков посредством продажи сертификатов повышены по однодневным операциям на 2 п.п. – до 13% годовых, на более длительные сроки – на 1-1,5 п.п., до 14% годовых на срок 7, 14 и 28 дней и до 15% на срок 42 дня.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 6 февраля повысил учетную ставку до 19,5% с 14% в связи с ростом потребительской инфляции до 24,9% по результатам 2014 года. Вчера, 5 февраля, директор департамента открытых рынков НБУ Олег Чурий анонсировал повышение вслед за учетной ставкой ставок по инструментам НБУ для управления ликвидностью, включая рефинансирование НБУ и мобилизацию ресурсов посредством продажи депозитных сертификатов.

В прошлом году НБУ повышал учетную ставку трижды, корректируя следом рабочие ставки по рефинансированию банков и мобилизации ресурсов.

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Справка УНИАН. Учетная ставка Нацбанка – один из монетарных инструментов и ориентиров стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Учетная ставка НБУ является основой процентной ставки коммерческих банков.

По мнению банкиров, повышение учетной ставки до уровня прогнозируемой инфляции будет способствовать стабилизации валютного рынка и остановке девальвации гривни, которая в 2014 года обесценилась по отношению к доллару в 2 раза.