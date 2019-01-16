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Украинцы стали покупать в банках больше валюты, чем продавать

11:12, 16 января 2019
Финансы
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Украинцы покупают в банках больше валюты / фото УНИАН

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Как сообщается на сайте НБУ, покупка валюты населением через банки второй месяц подряд превысила ее продажу, после превышения на 90,5 млн долл. в ноябре.

Согласно приведенным данным, в прошлом году продажа валюты населением через банки была больше ее покупки на 1,481 млрд долл.

Справка УНИАН. Чистая продажа наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в 2017 году составила 2,4 млрд долл.

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Теги: #покупка валюты#курс доллара