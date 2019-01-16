Украинцы стали покупать в банках больше валюты, чем продавать

Население в декабре купило в банках на $110 миллионов больше валюты, чем продало. Покупка валюты населением через банковскую систему превысила ее продажу второй месяц подряд.

Украинцы в декабре 2018 года купили через банковскую систему на 110 млн долл. наличной больше иностранной валюты, чем продали.

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Как сообщается на сайте НБУ, покупка валюты населением через банки второй месяц подряд превысила ее продажу, после превышения на 90,5 млн долл. в ноябре.

Согласно приведенным данным, в прошлом году продажа валюты населением через банки была больше ее покупки на 1,481 млрд долл.

Справка УНИАН. Чистая продажа наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в 2017 году составила 2,4 млрд долл.