Банк «Надра» Фирташа признан неплатежеспособным

Национальный банк Украины признал неплатежеспособным входящий в группу крупнейших банк «Надра», структуру Group DF Дмитрия Фирташа, сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook.

«5 февраля правление Национального банка Украины приняло постановление №83 об отнесении банка «Надра» к категории неплатежеспособных. Основная причина отнесения банка к категории неплатежеспособных - недокапитализация банка в соответствии с требованиями стресс-тестирования и неприведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщили УНИАН в Фонде гарантирования вкладов физических лиц, с сегодняшнего дня в банке работает временная администрация фонда.

По информации НБУ, общий объем выплат вкладчикам банка «Надра» составит более 3,6 млрд грн, и 99% вкладчиков, имеющих вклады в пределах гарантированной суммы 200 тыс. грн получат свои вклады в полном объеме.

Нацбанк сообщает, что признание банка неплатежеспособным стало следствием его нежизнеспособности еще со времени введения временной администрации в 2009 году в связи с рисковой деятельностью предыдущего менеджмента во главе с Игорем Гиленко, который не обеспечил качественного управления банком и фактически довел его до банкротства. Усилия нового менеджмента банка оказались недостаточными в условиях финансово-экономического кризиса.

Предоставленные планы капитализации не доказали Национальному банку жизнеспособность банка, поскольку их экспертный анализ подтверждал продолжение генерирования банком убытков в будущем. Кроме того, возможность выполнения планов капитализации ставилась в зависимость от реструктуризации ранее предоставленных Нацбанком кредитов на льготных условиях и на срок более 10 лет.

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Справка УНИАН. банк «Надра» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших по объему активов. Основной акционер банка - компания Centragas Holding AG - структура, аффилированная с группой компаний Дмитрия Фирташа Group DF (Австрия, 89,9659% акций банка).

В 2014 году банк получил 1,041 млрд грн убытка, в то время как 2013 год банк завершил с прибылью в 2,374 млн грн.