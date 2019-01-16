Минфин одолжил на внутреннем рынке почти 10 миллиардов гривень

Министерство на ОВГЗ-аукционе привлекло в госбюджет 5,6 млрд грн, 142 млн долл. и 4 млн евро.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 5,595 млрд грн, 142,5 млн долл. и почти 4 млн евро.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 77, 168, 231, 357 и 623 дня со средневзвешенной доходностью 19,2%, 19%, 18,5%, 18,5% и 18,25% годовых, соответственно.

Средства в долларах привлечены на 92, 154 и 392 дня с доходностями 6,47%, 6,7% и 7,25% годовых, соответственно.

Средства в евро привлечены на 140 дней с доходностью 4,52% годовых.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 9,716 млрд грн.

Справка УНИАН. По состоянию на 15 января объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 751,960 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на 346,943 млрд грн, или 46% их общего объема.