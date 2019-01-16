Кабмин утвердил перечень объектов большой приватизации на этот год

На 6 предприятий из перечня Фонд госимущества еще в прошлом году отобрал инвестиционных советников.

Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов большой приватизации на 2019 год.

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Соответствующий список предприятий опубликовал исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

«Только что Кабинет министров принял соответствующее решение. Итак, на продажу будут выставлены: «Тернопольоблэнерго», «Центрэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Николаевоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго», «Объединенная горно-химическая компания», «Угольная компания «Краснолиманская», «Азовмаш», государственное предприятие «Завод «Электротяжмаш», «Сумыхимпром», «Одесский припортовый завод», «Ориана», «Президент-Отель», государственное публичное акционерное общество «Национальная акционерная компания «Украгролизинг», Фармацевтическая компания «Индар», - написал Трубаров.

Он отметил, что на 6 предприятий из перечня фонд еще в прошлом году отобрал инвестиционных советников.

Однако конкурсы по отбору инвестиционных советников для «Одесского припортового завода», «Угольной компании «Краснолиманская», завода «Электротяжмаш», «Индара», «Объединенной горно-химической компании» остаются заблокированы решением судов и начать практическую работу по приватизации невозможно.

Трубаров сообщил, что сейчас идет подготовка к приватизации «Президент-Отеля» инвестиционным советником «Конкорд Консалтинг» в консорциуме с «Бюро Маркуса» и Redcliffe Partners. «Азовмаш», который не получил ни одной заявки от претендентов на инвестиционного советника, к приватизации готовит Фонд государственного имущества. Для «Орианы» и «Украгролизинга» будет объявлен повторный конкурс по отбору инвестиционного советника, поскольку предыдущие разы подавалось только по одному участнику.

По другим предприятиям из перечня большой приватизации также будет объявлен конкурс по отбору инвестиционного советника.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году в госбюджет от приватизации планируется привлечь 17 млрд грн.