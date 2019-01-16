В Украине ввели новую услугу по автоматическому заполнению декларации о доходах: как она работает

Частичное автоматическое заполнение декларации о доходах возможно на основании учетных данных плательщика, сведений о полученных доходах, которые имеются в Государственном реестре физических лиц, и сведений об объектах недвижимого или движимого имущества.

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) с целью повышения качества обслуживания налогоплательщиков и упрощения процедуры подачи налоговой декларации внедрила новый сервис в электронном кабинете плательщика, который предусматривает частичное автоматическое заполнение декларации о доходах.

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Как сообщили в пресс-службе ГФС, частичное автоматическое заполнение декларации о доходах возможно на основании учетных данных плательщика, сведений о полученных доходах, которые имеются в Государственном реестре физических лиц, и сведений об объектах недвижимого или движимого имущества.

Как уточнили в ГФС, воспользоваться указанным сервисом могут физические лица, которые в соответствии с законодательством обязаны подавать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах; лица, имеющие право подать декларацию с целью получения налоговой скидки, и лица, ведущие независимую профессиональную деятельность.

В сообщении отмечается, что для того, чтобы подать декларацию в электронном виде с использованием данного сервиса, налогоплательщику необходимо иметь личную электронную цифровую подпись, которую можно получить в любом аккредитованном центре сертификации ключей.

«Информация из Государственного реестра физических лиц, на основании которой автоматически заполняется декларация, может быть не полной, поскольку в Государственном реестре не отображаются данные о доходах, полученных от физических лиц, и иностранные доходы. Поэтому при заполнении декларации любое значение можно откорректировать в ручном режиме», - уточнили в Фискальной службе.

Как сообщал УНИАН, с 1 января в Украине стартовала декларационная кампания, в ходе которой граждане должны декларировать доходы, полученные в течение 2018 года.

По данным ГФС, украинцы по результатам декларационной кампании 2018 года задекларировали 73,1 млрд грн полученных доходов за 2017 год, что на 16% больше показателя предыдущего года.

В сентябре 2018 года ГФС запустила в тестовом режиме информационную систему для онлайн-регистрации расчетных операций E-Receipt, которая дает возможность плательщикам зарегистрировать кассу и кассиров в режиме онлайн.