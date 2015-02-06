Украина применила санкции против 160 российских компаний – Абромавичус

Об этом сказал министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте.

«Был вопрос об аннулировании или остановке лицензий и других разрешительных документов, которые останавливают определенный вид деятельности. Хотел бы сообщить следующее: на данный момент по отношению к 160 субъектам хозяйственной деятельности Российской Федерации действуют такие санкции», - сказал Абромавичус.

Также министр отметил, что на данный момент резиденты Российской Федерации, подпадающие под санкции ЕС, США, Швейцарии и стран «Большой семерки» , не смогут получать пассивные доходы в виде роялти и процентов на территории Украины, а также участвовать в приватизации и аренде государственных предприятий.

«Недавно, то есть 25 января, было принято решение СНБО (Совета национальной безопасности и обороны – УНИАН) о присоединении к санкциям США и ЕС, Швейцарии и стран «Большой семерки», которые в том числе включают такие меры, как заморозка счетов и активов физических и юридических лиц», - сказал министр.

По словам Абромавичуса, окончательный список лиц, подпадающих под санкции, находится на окончательной сверке и после утверждения президентом будет опубликован.

Кроме того глава ведомства сказал, что Минэкономразвития подготовило законопроект, запрещающий приватизацию государственного имущества на временно оккупированных территориях.

В то же время, министр юстиции Павел Петренко, присутствовавший на заседании парламента, отметил, что решение СНБО о присоединении к западным санкциям включает серьезную экономическую составляющую.

«СНБО … на прошлой неделе принял решение касательно введения санкций. Сейчас это решение будет опубликовано, и вы увидите, что часть санкций касается и экономических ограничений», - сказал Петренко.

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Как сообщал УНИАН, 14 августа 2014 года парламент принял правительственный закон о санкциях, которым предусмотрено более 20 видов ограничительных мер, в частности, прекращение транзита энергоресурсов. Это позволило правительству передать на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны список санкций в отношении 172 физических и 65 юридических лиц из РФ и ряда других стран, которые поддерживают российскую агрессию на востоке Украины.

Санкции будут вводиться исключительно против иностранных граждан, которые причастны к нарушению суверенитета Украины. Также одним из положений закона, в частности, предусмотрен запрет на приватизацию украинских предприятий гражданами России.

Закон вступил в действие 11 сентября 2014 года, после чего правительство направило СНБО предложение о введении санкций.