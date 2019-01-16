НБУ обнародовал программу действий на текущий год
Национальный банк Украины обнародовал программу своих действий на 2019 год, которая является дорожной картой для реализации среднесрочной Стратегии регулятора.
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Как отмечается в презентации программы, представленной в НБУ, в 2019 году регулятор обязуется приложить максимум усилий для обеспечения низкой и стабильной инфляции, а также стабильной, прозрачной и эффективной банковской системы, восстановления кредитования, эффективного регулирования финансового сектора, свободного движения капитала и финансовой инклюзии.
Важной предпосылкой для достижения этих целей Нацбанк назвал отсутствие существенных шоков во внутренней и внешней среде.
Подводя итоги 2018 года, глава НБУ Яков Смолий отметил, что по итогам прошлого года экономический рост в Украине стал максимальным за семь лет, инфляция – минимальной за пять лет, при этом международные резервы Украины выросли до пятилетнего максимума, а банковская система впервые за пять лет показала годовую прибыль.
«Курс гривни укрепился на 1,4% за 2018 год. Это признак стабилизации на валютном рынке», - подчеркнул глава НБУ, отмечая укрепление доверия украинцев к национальной валюте, которое не пошатнулось даже в период российской агрессии в Керченском проливе и введения военного положения в ряде областей Украины.