Нацбанк ожидает в этом году два транша от МВФ на $2,6 миллиарда

Эти транши поступят в мае и в сентябре.

Национальный банк Украины ожидает в этом году получения двух траншей кредита Международного валютного фонда на общую сумму 2,6 млрд долл.

Об этом заявил журналистам глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.

«В этом году мы ожидаем два транша по 1,3 миллиарда долларов США», - сказал он.

По словам Смолия, эти транши поступят в мае и в сентябре.