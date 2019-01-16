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Нацбанк ожидает в этом году два транша от МВФ на $2,6 миллиарда

13:57, 16 января 2019
Финансы
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НБУ ожидает в этом году два транша от МВФ / фото flickr.com

Национальный банк Украины ожидает в этом году получения двух траншей кредита Международного валютного фонда на общую сумму 2,6 млрд долл.

Об этом заявил журналистам глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.

«В этом году мы ожидаем два транша по 1,3 миллиарда долларов США», - сказал он.

По словам Смолия, эти транши поступят в мае и в сентябре.

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Теги: #Нацбанк#МВФ#транш МВФ