Смолий готов возглавлять НБУ в случае избрания нового президента

По его словам, обновленное законодательство Украины гарантирует независимость Нацбанка.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий готов продолжить работу на занимаемом им посту в случае избрания в этом году нового президента и нового состава Верховной Рады.

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Об этом он сказал в ходе брифинга в Нацбанке.

Смолий подчеркнул, что обновленное законодательство Украины гарантирует независимость Национального банка и невмешательство в его работу других государственных структур.

"Если в государстве все будут придерживаться требований действующего законодательства, я не вижу проблем продолжить работу с новым президентом, новым парламентом и с той командой, которая на сегодня работает в Национальном банке", - сказал глава НБУ.