Рева назвал главное преимущество действующей пенсионной системы

Министр отметил, что главным вызовом для обоих уровней пенсионной системы, как для солидарного, так и для накопительного, остается теневой сектор экономики.

Главным преимуществом действующей солидарной пенсионной системы является гарантия выплат пенсий при любых экономических условиях.

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Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, сообщается на сайте Минсоцполитики.

"Солидарная пенсионная система прошла через все испытания и доказала, что даже в самые тяжелые времена, когда была очень затруднительная экономическая ситуация, единственным источником пенсионных выплат была солидарная система. Поэтому нужно помнить, что солидарный уровень является страховой системой, которая даст гарантию выплаты пенсий при любых обстоятельствах", - цитирует министра пресс-служба.

Рева отметил, что главным вызовом для обоих уровней пенсионной системы, как для солидарного, так и для накопительного, остается теневой сектор экономики, "ведь взносы в обоих уровнях пенсионной системы рассчитываются от официальных доходов граждан".

Как сообщал УНИАН, с 1 марта 2019 года осовременивание пенсий в Украине будет происходить автоматически.