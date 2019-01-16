Кабмин утвердил бюджет ПФ с дотациями на покрытие дефицита

Доходы Пенсионного фонда утверждены на уровне 398,2 миллиарда гривень, расходы – 397,7 миллиарда гривень.

Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2019 год с дотациями на покрытие дефицита в размере 167 миллиардов гривень.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

В частности, объем ассигнований из госбюджета на финансирование пенсионных программ составляет 167,013 миллиарда гривень.

"Это (предусмотренный объем ассигнований – УНИАН) даст возможность обеспечить выплату пенсий, надбавок и повышений, покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

Общий объем доходной части бюджета Пенсионного фонда определен в размере 398,18 миллиарда гривень, общий объем расходной части - 397,73 миллиарда гривень.

"Бюджет Пенсионного фонда на 2019 год является сбалансированным", - отметили в Минсоцполитики.