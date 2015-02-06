Гривня на межбанке упала ниже 24 за доллар

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины в пятницу, 6 февраля, к середине торгов понизились до 23,70/24,20 грн/долл. против 21,80/22,20 на открытии торгов.

Об этом сообщает УкрДилинг.

Котировки гривни по отношению к евро упали до 27,1459/27,7065 грн/евро против 24,9566/25,4123 грн/евро на открытии межбанка.

По отношению к российскому рублю котировки гривни находятся на значениях 0,3584/0,3662 грн/рубль против 0,3306/0,3372 грн/рубль на открытии межбанка.

Напомним, в четверг, 5 февраля, после отказа Национального банка Украины от индикативного курса и проведения ежедневных аукционов, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов снизились до 21,80/22,20 грн/долл. с 16,90/17,10 грн/долл. на открытии торгов.

Читайте такжеАбромавичус уверяет, что предпосылок для дальнейшего падения гривни нетКак сообщал УНИАН, Нацбанк с 5 февраля отказался от проведения индикативных аукционов на валютном рынке.

По словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, разница между реальным курсом и индикативным курсом стала достигать 20-30%, в связи с чем проведение аукционов утратило смысл.

Также вчера Нацбанк понизил официальный курс гривни до нового исторического минимума – почти 18 за доллар.