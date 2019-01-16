Украина пересмотрит соглашение о свободной торговле с Грузией

Изменения к соглашению позволят Украине и Грузии использовать идентичные правила происхождения товаров в двусторонней торговле.

Кабинет министров Украины уполномочил первого вице-премьер-министра Степана Кубива подписать протокол с правительством Грузии о внесении изменений в соглашение о свободной торговле от 9 января 1995 года.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Изменения к соглашению позволят Украине и Грузии использовать идентичные правила происхождения товаров в двусторонней торговле и применять положения Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения (Пан-Евро-Мед), в частности эффект диагональной кумуляции.

Как известно, с 1 января 2019 года Украина начала применять положения Конвенции Пан-Евро-Мед в торговле с ЕС. "Изменения к соглашению о свободной торговле с Грузией позволят создать нам первый действующий треугольник диагональной кумуляции ЕС-Украина-Грузия, - отметил Кубив. - На практике это означает, что украинские производители смогут импортировать сырье и комплектующие из Грузии, перерабатывать их в Украине и экспортировать, например, в Германию с украинскими сертификатами происхождения с нулевой или льготной ставкой пошлины. Пан-Евро-Мед - один из инструментов для изменения акцентов международной торговли по экспорту преимущественно сырья на экспорт более высокотехнологичной продукции с добавленной стоимостью, которая формируется в Украине".

Кубив добавил, что применение положений Пан-Евро-Мед в украинско-грузинской торговле создаст более благоприятные условия для украинских экспортеров, в частности, например, производителей соков и соковых концентратов.