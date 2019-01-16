Один из работающих в Украине банков нуждается в докапитализации - НБУ
В настоящее время один из работающих в Украине банков по результатам стресс-тестирования в 2018 году нуждается в докапитализации и должен решить этот вопрос до конца марта текущего года.
Читайте такжеНБУ впервые обнародовал результаты стресс-тестов крупнейших банков
Об этом заявила журналистам первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.
"Один банк на сегодня должен докапитализироваться или провести реструктуризацию задолженности до 1 апреля 2019 года", - сказала она.
Рожкова отметила, что действующее законодательство Украины предусматривает применение мер воздействия к банкам при невыполнении требований к капиталу.
"Мы будем регулярно мониторить достаточность капитала банков, ежегодно проводить оценку качества активов банковской системы. В случае дополнительной потребности в капитале мы будем требовать докапитализации", - сказала она.
Как сообщал УНИАН, согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике по новой программе Украины с Международным валютным фондом Национальный банк обязался принять надлежащие надзорные меры, включая выведение с рынка, до конца июня 2019 года, в отношении банков, не выполнивших требования по докапитализации по результатам диагностики по базовому сценарию.