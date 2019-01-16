Кабмин поддержал законопроект о проверках получателей госпомощи

Благодаря верификации в 2017-2018 годах удалось предотвратить неэффективное использование минимум 14 миллиардов гривень бюджетных средств.

Кабинет министров Украины поддержал разработанный Министерством финансов законопроект "О верификации и мониторинге государственных выплат", который позволит урегулировать все правовые и организационные основы осуществления верификации и повысить эффективность таких выплат для украинцев.

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Как сообщили в пресс-службе Минфина, опыт других стран показывает, что не по адресу может распределяться до 30% предусмотренных в бюджете на социальные выплаты средств, в связи с чем Минфин с 2016 года проводит комплексный мониторинг и анализ расходов на социальную поддержку населения.

"Для государства важно, чтобы граждане могли оформить субсидию без бюрократических преград. Именно поэтому из перечня документов достаточно подать только заявление и декларацию о доходах. В то же время уязвимым местом такой упрощенной процедуры являются риски злоупотреблений, и именно верификация призвана выявить неправомерные, нецелевые выплаты, - цитирует пресс-служба заместителя министра финансов Юрия Джигиря.

В сообщении подчеркивается, что правительство заложило достаточную сумму средств в бюджете на обеспечение социальных выплат в этом году.

По данным пресс-службы, в прошлом году Минфин предоставил 7,5 миллиона рекомендаций по проверке 6 миллионов получателей социальной помощи.

"Благодаря верификации в 2017-2018 годах удалось предотвратить неэффективное использование минимум 14 миллиардов гривень бюджетных средств", - отметили в Минфине.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года Конституционный суд Украины признал неконституционным одно из положений Бюджетного кодекса, дающего Минфину право получать информацию, содержащую персональные данные.

Однако, несмотря на это, в Минфине заявили о том, что продолжат проводить верификацию получателей государственных пособий.

Тогда же Минфин разработал и подал на рассмотрение Кабинета министров законопроект "О верификации и мониторинге государственных выплат", который позволит законодательно урегулировать этот процесс.