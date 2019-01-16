Эксперт прогнозирует рост инфляции из-за выплаты субсидий наличными

По мнению эксперта, основными факторами является риск резкого увеличения у населения денежных средств, которые несвоевременно или не в полном объеме пойдут на оплату коммунальных услуг.

Выплата субсидий населению наличными деньгами в рамках программы монетизации субсидий, спровоцирует рост инфляции, значительно превышающий показатель 5%, запланированный Национальным банком Украины. Такой прогноз на своей странице в Facebook сделал эксперт в сфере энергетики Андрей Герус.

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"Учитывая все факторы, мой прогноз - инфляция по итогам 2019 году будет намного выше, чем 5%, которые таргетирует НБУ как свою цель", - заявил он.

По мнению эксперта, основными факторами, которые спровоцируют значительное превышение показателя учтенной инфляции, являются риск резкого увеличения денежных средств, которые несвоевременно или не в полном объеме пойдут на оплату коммунальных услуг, при том, что долги за газ, тепло и электроэнергию уже составляют более 60 млрд грн.

"Такая монетизация наличными будет способствовать дальнейшему падению платежной дисциплины, так как жестких действий к потребителям-неплательщикам накануне парламентских выборов применять не будут", - написал он.

Как утверждает эксперт, в Украине принято политическое решение раздать субсидии населению наличными, всего на 2019 год таких субсидий забюджетировано 71 миллиард гривень, наличными будет раздаваться около 50 миллиардов гривень.

"Вследствие такого решения 4 миллиона беднейших домохозяйств дополнительно в течение марта-мая получат наличными по 1,5 тысячи гривень ежемесячно или суммарно 4,5 тыс. грн за 3 предвыборных месяца", - уточнил он.

Герус полагает, что для регулирования ситуации Нацбанк будет повышать учетную ставку, а экономические показатели ослабевать.

"Скорее всего, чтобы сдерживать инфляцию НБУ будет держать высокой учетную ставку, а возможно и еще ее повысит, кредиты будут дорогие, экономика слабая, а гривня будет девальвировать. Также есть сомнения, что НБУ пойдет на валютную либерализацию в таких условиях", - отметил он.

Эксперт считает оптимальным вариант, когда субсидии перечисляются на специальные банковские счета субсидиантов, а затем из них потребители оплачивали жилищно-коммунальные услуги и только остаток могли использовать по своему усмотрению, но для реализации такого подхода в Украине требуется инфраструктура и время для подготовки.

"По данным НБУ, сейчас 37% взрослого населения вообще не имеет банковских счетов, поэтому президент и правительство приняли политическое решение раздавать субсидии наличными. Первые такие выплаты должны быть в марте (накануне выборов) и составят не менее 6 миллиардов гривень, по информации министра социальной политики Ревы", - отметил он.

По словам Геруса, решение принято на период март-май, а далее будет дополнительно рассматриваться, какая система субсидий более эффективна.

"Если же выплата наличными будет продлена до конца года, то всего за год будет так выплачено еще более 40 миллиардов гривень. Но я не верю, что найдутся такие деньги для выплаты наличными, и не верю, что МВФ будет спокойно на такое смотреть", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 января 2019 года жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг будут предоставляться населению Украины в денежной форме. Такое решение было принято 27 декабря 2018 года во время заседания правительства.

Как пояснил министр социальной политики Украины Андрей Рева, документом предусмотрено, что с 1 января 2019 года в денежной форме субсидии будут предоставляться тем домохозяйствам, которые впервые обратятся за их получением. Домохозяйства, которым субсидия уже назначена в 2018 году, продолжат получать ее до окончания отопительного периода в соответствии с действующим порядком, путем перечисления бюджетных денег местными органами социальной защиты населения на счета организаций, предоставляющих услуги. С мая субсидии будут предоставляться в денежной форме всем домохозяйствам, которые ее получают на отопительный сезон, а также начнут в денежном виде предоставляться льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Начиная с октября 2019 года, денежная форма охватит всех получателей льгот и жилищных субсидий.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман констатировал, что 1 января начинается монетизация субсидий.