В четверг в Украине подешевеют доллары и евро

Официальный курс НБУ на 17 января: 100 USD – 2800,8502 гривни; 100 EUR – 3189,8883 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2800,8502 (16 января – 2816,6809)

100 EUR – 3189,8883 (16 января – 3217,7763)

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Как сообщает УНИАН, сегодня, 16 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,05/28,08 гривни/доллар, что на 2 копейки выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,97/32,00 гривни/евро, что на 16 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

По данным Национального банка, официальный курс гривни к доллару на завтра, 17 января, установлен на уровне 28,0085 гривни/доллар, к евро – на уровне 31,89889 гривни/евро.