Нацбанк опустил официальный курс гривни ниже 23 за доллар

Согласно информации сайта Национального банка Украины, 6 февраля с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 2313.0580 (с 5 февраля – 1799.9763);

100 евро – 2639.1992 (с 5 февраля – 2060.2529);

10 российских рублей – 3.3712 (с 5 февраля – 2.7503).

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