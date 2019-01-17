Безналичные платежи составят пятую часть всех расчетов в 2019 году - прогноз ЕБА

Эксперты считают, что росту количества безналичных расчетов способствует появление на рынке новых технологий, удобных для потребителя сервисов для безналичных операций.

Доля безналичных расчетов в 2019 году составит 17-20% в общем объеме расчетов. Такой прогноз обнародовала Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА).

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"Начиная с 2016 года рынок безналичных платежей показал рост по количеству карточек, количеству точек, принимающих безналичные платежи, количеству транзакций и объемам платежей. Рост по отдельным показателям был на уровне 40-50% в год. В этом году тенденция продолжится, и если в конце 2018 по оценкам экспертов доля безналичных расчетов в общем объеме расчетов составляла около 12-15%, то в 2019 она вырастет еще на несколько процентов и может составить 17-20%", - говорится в прогнозе.

Эксперты ассоциации считают, что росту количества безналичных расчетов способствует появление на рынке новых технологий, удобных для потребителя сервисов для безналичных операций. Кроме того, расширяется перечень точек, где можно рассчитаться в безналичной форме - транспорт, культурно-массовые мероприятия, рынки и магазины.

Специалисты ассоциации подчеркивают, что уже в 2019 году бизнес ожидает несколько новых услуг, в частности, выдачу наличных через POS-терминал на кассе торговой точки.

"Данный сервис может существенно решить проблему недостаточного развития банковской инфраструктуры и обеспечить потребителям доступ к средствам на счетах там, где отсутствуют банковские отделения. Законодательная основа для запуска такой услуги уже сформирована. Сейчас участники рынка проводят финальные настройки и готовятся к тому, чтобы начать предоставлять услугу в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Кроме того, планируется осуществление валютообменных операций в безналичной форме через интернет-банкинг, возможность оформления моментальной рассрочки на покупку товара при оплате картой, а также массовое распространение платежей с использованием QR-кодов.

Одним из актуальных направлений, по мнению экспертов, является развитие инфраструктуры для приема безналичных платежей. Ведь, несмотря на положительную динамику, количество POS-терминалов в Украине остается недостаточным и в среднем составляет 6,3 тысячи штук на 1 миллион населения.

Как сообщал УНИАН, доля безналичных расчетов в Украине с использованием платежных карт за последние пять лет выросла более чем втрое с 12,4% (по состоянию на 1 января 2013 года) до 39,3% на 1 января 2018 года.

Справка УНИАН. Безналичные расчеты осуществляются с помощью текущих и карточных счетов, а также переводов без открытия счета.