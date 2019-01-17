Украинский бизнес спрогнозировал курс доллара на ближайший год

Среднее значение курса через 12 месяцев ожидается на уровне 29,99 гривни/доллар.

Большинство представителей украинского бизнеса (78,6%) прогнозируют, что обменный курс гривни к доллару США в следующие 12 месяцев будет выше показателя в 29 гривень/доллар.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса Национальным банком Украины руководителей предприятий страны в четвертом квартале 2018 года для оценки Индекса деловых ожиданий, опубликованные на сайте регулятора.

Согласно опросу, среднее значение курса через 12 месяцев ожидается на уровне 29,99 гривни/доллар, что хуже прогнозируемого в предыдущем квартале показателя (29,6 гривни/доллар).

Более трети респондентов (34,6%) убеждены, что обменный курс будет в пределах 29-30 гривень/доллар.

Опрос проводился с 5 ноября по 4 декабря 2018 года. В нем приняли участие 675 предприятий из 22 регионов Украины (без учета оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей).

Справка УНИАН. Национальная валюта Украины в 2018 году укрепилась к доллару США на 1,4% - до 27,6883 на 1 января 2019 года.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 гривни/доллар.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, курс гривни к доллару на конец 2019 года составит около 30 гривень/доллар.

Вчера, 16 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,05/28,08 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 гривни/доллар.