Беларусь недовольна условиями торговли в Евразийском экономическом союзе

Количество изъятий в рамках Евразийского экономического союза России, Беларуси, Казахстана и Армении увеличивается.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков на заседании Евразийского межправительственного совета.

«Накануне подписания договора о ЕАЭС комиссией была развёрнута активная деятельность по выявлению существующих изъятий и ограничений во взаимной торговле товарами и услугами. Сегодня об этой работе от комиссии мы практически ничего не слышим, более того, список изъятий начинает снова увеличиваться. Сейчас нам всем надо решить, как двигаться дальше. Это вопрос и к Евразийской экономической комиссии», - сказал Кобяков.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2014 года по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что свободного движения товаров в рамках Таможенного союза нет.

Читайте такжеКазахстан хочет запретить импорт ряда российских товаровТаможенный союз России, Беларуси и Казахстана начал работать в 2011 году (общее администрирование внешней торговли и единые экспортно-импортные ставки). С января 2012 года вступили в силу базовые соглашения, формирующие Единое экономическое пространство (обеспечение свободы движения услуг, капитала, рабочей силы и проведение согласованной экономической политики). С февраля 2012 года функционирует руководящий орган ТС и ЕЭП - Евразийская экономическая комиссия.

Договор о Евразийском экономическом союзе был подписан президентами России, Беларуси и Казахстана 29 мая 2014 года. в Астане. В начале октября прошлого года государствами «тройки» завершена процедура ратификации договора.

Армения стала полноправным участником Евразийского экономического союза со 2 января 2015 года.