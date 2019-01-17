Нацбанк заменит монетами банкноты 5 и 10 гривень (видео)
10:41, 17 января 2019Финансы
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НБУ заменит бумажные гривни небольшого номинала монетами, а купюры будут выпускать только для коллекционеров.
Нацбанк заменит монетами банкноты 1, 2, 5 и 10 гривень / фото НБУ
Национальный банк, вслед за банкнотами одна и две гривни, прекращает также печатать пяти- и десяти гривневые купюры.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
Отмечается, что Нацбанк заменит бумажные гривни небольшого номинала монетами, а купюры будут выпускать только для коллекционеров.
"Об инфляции речь не идет", - говорят в НБУ.
Как сообщал УНИАН, в прошлом году государство заказало 140 миллионов одногривневых монет и 145 миллионов - двугривневых, пообещав в 2019 году начать замену 5-гривневых и 10-гривневых купюр.
Подробнее можно узнать из видео:
Новые деньги: НБУ заменит монетами банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен
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