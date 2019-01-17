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Нацбанк заменит монетами банкноты 5 и 10 гривень (видео)

10:41, 17 января 2019
Финансы
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Нацбанк заменит монетами банкноты 1, 2, 5 и 10 гривень / фото НБУ

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Об этом сообщает ТСН.ua.

Отмечается, что Нацбанк заменит бумажные гривни небольшого номинала монетами, а купюры будут выпускать только для коллекционеров.

"Об инфляции речь не идет", - говорят в НБУ.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году государство заказало 140 миллионов одногривневых монет и 145 миллионов - двугривневых, пообещав в 2019 году начать замену 5-гривневых и 10-гривневых купюр.

Подробнее можно узнать из видео:

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Теги: #Нацбанк монеты#монеты в Украине