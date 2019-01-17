Украинский бизнес улучшил деловые ожидания - опрос НБУ

Основными факторами, сдерживающими развитие, остаются слишком высокие цены на энергоносители, сырье и материалы.

Индекс деловых ожиданий руководителей украинских предприятий в четвертом квартале 2018 года вырос до 117,3% со 117,2% в предыдущем квартале.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на результаты опроса, выросли ожидания респондентов относительно потребности в заемных средствах в ближайшее время.

При этом предприятия, планирующие брать банковские кредиты, традиционно предпочитают национальную валюту.

По сравнению с предыдущим опросом бизнес ожидает в ближайший год более высокой инфляции – на уровне 9,5%.

Также в этот период бизнес ожидает более существенной девальвации – до 29,99 гривни/доллар.

Основными факторами, сдерживающими развитие, остаются слишком высокие цены на энергоносители, сырье и материалы.

Справка УНИАН. Индекс деловых ожиданий представляет собой агрегированный показатель ожидаемого развития предприятий в следующие 12 месяцев и рассчитывается по результатам опросов предприятий как среднеарифметическое значение балансов ответов относительно финансово-экономического состояния предприятий, общих объемов реализации продукции собственного производства, инвестиционных расходов на проведение строительных работ, инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь, количества работников.

Значение индекса более 100 означает преимущество в обществе положительных экономических настроений, ниже 100 - негативных экономических настроений.