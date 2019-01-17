Бизнес ухудшил прогноз роста цен в Украине

Ключевыми факторами инфляции респонденты назвали девальвацию гривни, рост производственных затрат и доходов населения.

Украинский бизнес ухудшил ожидания относительно роста потребительских цен в Украине в ближайшие 12 месяцев до 9,5% с 8,9%, прогнозируемых ранее.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса Национальным банком Украины руководителей предприятий страны для оценки Индекса деловых ожиданий, опубликованные на сайте регулятора.

По результатам опроса, доля респондентов, ожидающих роста потребительских цен в Украине в следующие 12 месяцев не выше 10% или их снижения, составила 54,1%.

Ключевыми факторами инфляции респонденты назвали девальвацию гривни, рост производственных затрат и доходов населения.

Опрос проводился с 5 ноября по 4 декабря 2018 года. В нем приняли участие 675 предприятий из 22 регионов Украины (без учета оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей).

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в декабре 2018 года в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2017 года - составила 9,8%, замедлившись с 13,7% в аналогичном измерении годом ранее.

Национальный банк прогнозирует в 2019 году замедление инфляции до 6,3%, Кабинет министров – до 7,4%, Международный валютный фонд и Всемирный банк – до 7,3%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в текущем году ожидается замедление темпов роста потребительских цен до 7,2%.