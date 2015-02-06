Официальный курс гривни к доллару с начала года упал почти в 1,5 раза

Национальный банк Украины сегодня, 6 февраля, с 14:00 установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,1306, что на 5,13 грн ниже предыдущего минимального значения на уровне 17,9998, установленного в четверг, 5 февраля, сообщается на сайте регулятора.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке по состоянию на 13:30 составил 23,8329 грн/долл., в то время как котировки с учетом комиссий банков к этому часу достигли 25,50/26,50 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году регулятор перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и, в результате, гривня в течение года обесценилась по отношению к доллару США по официальному курсу в 2 раза.

Читайте такжеАбромавичус уверяет, что предпосылок для дальнейшего падения гривни нетС момента введения гривни в оборот в 1996 году она резко девальвировала дважды: в 1998 году почти в три раза - до около 5 грн с 1,8 грн за доллар, а также в конце 2008 года - почти вдвое, до 8 грн/долл.

В конце 2014 года НБУ перешел к симбиозу рыночно-административного регулирования курса, указывая рынку индикативный курс посредством проведения ежедневных аукционов на межбанковском валютном рынке в небольших объемах.

С 5 февраля этого года Национальный банк прекратил проведение ежедневных индикативных аукционов на валютном рынке для определения равновесного курса, в результате чего должен установиться единый рыночный курс.