Возмещение НДС в 2018 году превысило 131 миллиард гривень - Фискальная служба

В декабре налогоплательщики получили 10,1 миллиарда гривень возмещения НДС.

Объем возмещения налогоплательщикам налога на добавленную стоимость (НДС) в 2018 году составил 131,7 миллиарда гривень, что на 9,6%, или на 11,6 миллиарда гривень, больше показателя предыдущего года.

Читайте такжеСтало известно, кого налоговая будет проверять в следующем году

Об этом сообщила Государственная фискальная служба Украины (ГФС).

Согласно сообщению, среднемесячная сумма возмещения НДС за указанный период возросла до 11 миллиардов гривень, что на 10%, или на 1 миллиард гривень, больше, чем в 2017 году.

В частности, только в декабре 2018 года налогоплательщики получили 10,1 миллиарда гривень возмещения НДС.

"Возмещение налога на добавленную стоимость происходит автоматически и прозрачно, что не дает никаких возможностей для манипуляции с этим процессом. В течение 2018 года почти 80% заявленных к возврату сумм возмещались в течение месяца по результатам камеральных проверок", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, по данным Госказначейства, в пятерку крупнейших получателей НДС в 2018 году вошли Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, агрокомпании "Кернел-Трейд" и "АДМ Трейдинг Украина", компания "Нибулон", комбинат "Азовсталь".

Государственная казначейская служба в 2017 году возместила налогоплательщикам 120,1 миллиарда гривень налога на добавленную стоимость, что на 27,2% больше, чем в 2016 году.