Иностранцы возобновили покупку украинских облигаций

Спрос нерезидентов возобновился впервые с марта 2018 года.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины 16 января вырос на 1,179 млрд грн, или на 17,9% - до 7,750 млрд грн.

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Согласно данным на сайте Национального банка Украины, с начала года объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 1,4 млрд грн, или на 22%.

Как прокомментировал УНИАН главный экономист «Альфа-Банка» (Украина) Алексей Блинов, спрос нерезидентов на украинские ОВГЗ возобновился впервые с марта 2018 года.

«Иностранных инвесторов в гривневые ОВГЗ привлекает возможность получить очень высокую по мировым меркам доходность при умеренном валютном и кредитном рисках», - считает он.

Эксперт допускает некоторое незначительное влияние этих операций на валютный рынок Украины, поскольку при покупке облигаций инвесторы продают валюту, а при продаже – покупают валюту.

«Но на валютный рынок влияет множество других факторов разного масштаба, и этот сейчас не очень существенный», - пояснил Блинов.

Как сообщал УНИАН, объем вложений физических лиц в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос в 4 раза – до 6,074 млрд грн, нерезидентов - на 1,130 млрд грн, или на 21,7%.