Госфинмониторинг за год выявил подозрительных операций на 348 миллиардов

Служба подготовила 934 материала по операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления.

Государственная служба финансового мониторинга за 2018 год подготовила 934 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, на сумму 347,4 миллиарда гривень.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, за 2018 год Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 420 материалов по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества на общую сумму 277,8 миллиарда гривень.

"За 2018 год Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 100 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма, и/или проведенных с участием лиц, публично призывающих к насильственному изменению или свержению конституционного строя либо изменения границ территории или государственной границы Украины", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба финансового мониторинга Украины по результатам финансовых расследований в 2017 году передала в правоохранительные органы 712 материалов о подозрительных финансовых операциях на сумму 59,4 миллиарда гривень.