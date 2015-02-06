Годовая инфляция в Украине ускорилась до 28,5%

Инфляция в Украине в январе 2015 года, без учета оккупированного Крыма и города Севастополя, по сравнению с предыдущим месяцем, декабрем 2014 года, ускорилась до 3,1% с 3%, зафиксированных месяцем ранее, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

По информации Госстата, в годовом выражении (против января 2014 года) инфляция ускорилась до 28,5% с 24,9%, зафиксированных месяцем ранее.

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Согласно приведенным данным, в январе по сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожали овощи – на 17,8%, фрукты – на 13,5%, рыба и продукты из рыбы – на 7,1%, подсолнечное масло – на 5,3%, хлеб и хлебопродукты – на 4,8%.

В годовом выражении, к январю 2014 года, больше всего выросли цены на яйца – на 77,2%, фрукты - на 72,8%, фармацевтическая продукция – на 49,2%, рыба и продукты из рыбы – на 46,8%, транспортные услуги – на 42,7%.

Снижение цен в январе к декабрю зафиксировано только на одежду и обувь – на 1,9%.

Снижение цен в годовом выражении зафиксировано только на овощи – на 3,7%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в декабре 2014 года, без учета оккупированного Крыма и города Севастополя, по сравнению с ноябрем 2014 года ускорилась до 3%, против декабря 2013 года - до 24,9%.

С начала 2014 года, за январь-декабрь, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года цены выросли на 12,1%.

В 2013 году потребительские цены в Украине выросли на 0,5%.