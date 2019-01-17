Банковская система Украины получила прибыль впервые за 5 лет

В настоящее время в Украине работает 77 банков.

Банковская система Украины в 2018 году получила прибыль впервые за 5 лет, заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий, выступая с докладом в Верховной Раде.

Читайте такжеУкраинские банки за год закрыли почти тысячу отделений

По его словам, в настоящее время в Украине работает 77 банков.

«Банковская система не только устойчивая, прозрачная и докапитализированная, но и впервые за 5 лет – прибыльная», - отметил Смолий.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины завершила 2017 год с убытком 24,4 миллиарда гривень в связи со значительными объемами отчислений в резервы.