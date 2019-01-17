Банковская система Украины получила прибыль впервые за 5 лет
17:35, 17 января 2019Финансы
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В настоящее время в Украине работает 77 банков.
В Украине работает 77 банков / фото УНИАН
Банковская система Украины в 2018 году получила прибыль впервые за 5 лет, заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий, выступая с докладом в Верховной Раде.
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По его словам, в настоящее время в Украине работает 77 банков.
«Банковская система не только устойчивая, прозрачная и докапитализированная, но и впервые за 5 лет – прибыльная», - отметил Смолий.
Как сообщал УНИАН, банковская система Украины завершила 2017 год с убытком 24,4 миллиарда гривень в связи со значительными объемами отчислений в резервы.
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