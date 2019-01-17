Нацбанк разрешил еще одной компании заниматься переводами

Количество небанковских финучреждений, имеющих соответствующие лицензии НБУ, в Украине выросло до 63.

Национальный банк Украины выдал компании «ПрофитГид» лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

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Как сообщается на сайте НБУ, соответствующее решение принято 15 января.

Согласно приведенным данным, в Украине количество небанковских финучреждений, имеющих соответствующие лицензии НБУ, выросло до 63.

Справка УНИАН. Национальный банк в соответствии с действующим законодательством выдает лицензии небанковским финучреждениям, которые намерены стать участниками платежных систем, а также на перевод средств без открытия счетов.