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Нацбанк разрешил еще одной компании заниматься переводами

17:43, 17 января 2019
Финансы
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НБУ разрешил компании «ПрофитГид» переводы средств без открытия счетов / фото УНИАН

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Как сообщается на сайте НБУ, соответствующее решение принято 15 января.

Согласно приведенным данным, в Украине количество небанковских финучреждений, имеющих соответствующие лицензии НБУ, выросло до 63.

Справка УНИАН. Национальный банк в соответствии с действующим законодательством выдает лицензии небанковским финучреждениям, которые намерены стать участниками платежных систем, а также на перевод средств без открытия счетов.

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Теги: #Нацбанк#денежные переводы