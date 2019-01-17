Нацбанк разрешил еще одной компании заниматься переводами
17:43, 17 января 2019Финансы
37 0
Количество небанковских финучреждений, имеющих соответствующие лицензии НБУ, в Украине выросло до 63.
НБУ разрешил компании «ПрофитГид» переводы средств без открытия счетов / фото УНИАН
Национальный банк Украины выдал компании «ПрофитГид» лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.
Читайте такжеНБУ обнародовал программу действий на текущий год
Как сообщается на сайте НБУ, соответствующее решение принято 15 января.
Согласно приведенным данным, в Украине количество небанковских финучреждений, имеющих соответствующие лицензии НБУ, выросло до 63.
Справка УНИАН. Национальный банк в соответствии с действующим законодательством выдает лицензии небанковским финучреждениям, которые намерены стать участниками платежных систем, а также на перевод средств без открытия счетов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter