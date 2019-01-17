MasterCard меняет правила работы с платными подписками - запретит автоматическое списание денег

Платежная система запретит автоматическое списание средств за подписки после завершения пробного бесплатного периода.

Международная платежная система Mastercard объявила об изменении правил автоматического списания средств с карт за подписку после окончания пробного периода.

Читайте такжеВ России начали готовить банки к отключению от Visa и Mastercard

Как сообщает пресс-служба компании, система будет требовать от производителей получать согласие клиента, прежде чем снять с него деньги за подписку.

«Для некоторых потребителей бесплатная пробная версия – это отличный способ проверить новый продукт, прежде чем принимать решение о его покупке. Однако иногда пробная версия может стать постоянной подпиской, которую трудно отменить. Это может быть неприятно и дорого», – отметили в компании.

По новым правилам, продавцы контента и услуг обязаны получить «явное согласие» клиента на списание денег по истечении пробного периода подписки.

Также они должны будут каждый раз предоставлять владельцу карты информацию (с помощью SMS или электронной почты) о сумме и дате платежа, названии компании, чьи услуги он оплачивает, а также написанную простым и понятным языком инструкцию о том, как отменить подписку.

Пока не известно, каким образом Mastercard собирается контролировать продавцов контента и владельцев интернет-сервисов.