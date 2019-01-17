Глава НБУ отчитался перед депутатами и рассказал об отмене валютных ограничений (видео)

7 февраля будет введен в действие новый закон о валюте и новые нормативно-правовые акты НБУ о валютном регулировании.

Национальный банк Украины представит дорожную карту отмены ограничений на валютном рынке, заявил глава НБУ Яков Смолий в ходе доклада в Верховной Раде.

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Он напомнил, что 7 февраля будет введен в действие новый закон о валюте и новые нормативно-правовые акты НБУ о валютном регулировании.

«Мы планируем представить дорожную карту отмены тех ограничений, которые действуют на сегодня», - сказал он.

При этом он отметил, что для полномасштабной валютной либерализации необходимо принятие ряда законов, включая законопроект о противодействии BEPS (уклонению от уплаты налогов).

Справка УНИАН. Принятый Верховной Радой Закон Украины «О валюте и валютных операциях» вступил в силу 7 июля 2018 года и вводится в действие с 7 февраля 2019 года.

По информации НБУ, введение закона в действие предполагает отмену или ослабление более 20 ограничительных мер на валютном рынке Украины, включая увеличение вдвое срока расчетов по экспортно-импортным контрактам, отмену валютного контроля за операциями до 150 тыс. грн.

Кроме того, с введением закона в действие будет разрешено свободное использование счетов юридических лиц за рубежом, заключение валютных форвардов для хеджирования операций и операции по счетам юридических лиц-нерезидентов в банках Украины.

Также будут отменены индивидуальные лицензии на валютные операции, но при этом разрешена оnline-покупка валюты физическими лицами, а лимит на валютные переводы за рубеж без открытия счетов для физлиц будет увеличен до 150 тыс. грн.