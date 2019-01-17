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Нацбанк дал свой прогноз по росту цен в Украине

18:38, 17 января 2019
Финансы
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НБУ прогнозирует замедление инфляции / фото УНИАН

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Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий, выступая с докладом в Верховной Раде.

«На этот год мы прогнозируем, что инфляция до конца года составит не более 7%», - сказал Смолий.

По его словам, целевой показатель НБУ на текущий год составляет 5% плюс/минус 1 процентный пункт.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в декабре 2018 года в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2017 года - составила 9,8%, замедлившись с 13,7% в аналогичном выражении годом ранее.

Национальный банк Украины прогнозировал в 2019 году замедление инфляции до 6,3%, Кабинет министров – до 7,4%, Международный валютный фонд и Всемирный банк – до 7,3%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в текущем году в Украине ожидается замедление темпов роста потребительских цен до 7,2%.

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Теги: #Смолий#рост цен#инфляция в Украине