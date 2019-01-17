Смолий рассказал депутатам о росте украинской экономики

Экономика Украины в 2018 году по прогнозам НБУ вырастет на 3,4%.

Рост реального ВВП Украины в целом за 2018 год по прогнозам Национального банка вырастет на 3,4% - глава НБУ.

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Как заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий, выступая с докладом в Верховной Раде, 2018 год отмечен возобновлением макрофинансовой стабильности.

«В этом году украинская экономика продемонстрировала максимальный рост за последние 7 лет. Рост реального ВВП по итогам трех кварталов 2018 года - 3,8%, а по прогнозам НБУ в целом по году экономика вырастет на 3,4%», - сказал он.

По словам главы НБУ, инфляция возобновила снижение и впервые за пять лет достигла однозначного уровня, и на сегодня можно уверенно говорить об ослаблении фундаментального инфляционного давления на украинскую экономику.

«Вследствие жесткой монетарной политики, а также благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре для украинского экспорта на внешних рынках в первой половине года и рекордному урожаю зерновых во втором полугодии, курс гривни укрепился на 1,4% за 2018 год», - добавил Смолий.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба статистики оценила рост ВВП Украины в третьем квартале 2018 года в годовом выражении в 2,8%, во втором квартале – в 3,8%, в первом квартале – в 3,1%.