В Нацбанке рассказали о судьбе бумажных гривень после появления новых монет

Украинцы смогут рассчитываться одновременно новыми монетами и банкнотами номиналом 1, 2, 5, 10 гривень.

Украинцы смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно как новыми монетами номиналами 1, 2, 5, 10 гривень, так и банкнотами соответствующих номиналов.

Читайте такжеВ Украине выпускают монету к 100-летию Акта воссоединения (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НБУ, бумажные деньги соответствующих номиналов будут находиться в обращении параллельно как с выпущенными монетами в 1 и 2 гривни, так и с планируемыми к выпуску монетами в 5 и 10 гривень.

«Банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривень не будут изыматься из оборота, но со временем НБУ прекратит печатать эти банкноты и дополнительно пополнять ими денежный оборот. Банкноты соответствующих номиналов будут выпускаться только для нужд коллекционеров», - пояснили в НБУ.

В отношении сроков введения в обращение новых монет номиналами 5 и 10 гривень, в НБУ сообщили, что это запланировано на 2019-2020 годы, но точную дату Нацбанк сообщит гражданам дополнительно за несколько месяцев до их введения - после принятия соответствующего решения правлением НБУ.

Справка УНИАН. В сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня.

В настоящее время в Украине в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1-2 гривни.

С 2019-2020 года регулятор анонсировал выпуск в обращение монет номиналом 5 и 10 гривен, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов.

В июле 2018 года Нацбанк прекратил чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, однако они остаются законным средством платежа на территории Украины.