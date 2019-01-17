Гривня укрепилась к доллару
20:36, 17 января 2019Финансы
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Котировки гривни к евро выросли на 8 копеек.
Гривня укрепилась к доллару на 5 копеек / фото УНИАН
В четверг, 17 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,00/28,03 грн/долл., что на 5 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.
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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,89/31,92 грн/евро, что на 8 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.
По данным Национального банка, официальный курс гривни к доллару на завтра, 18 января, установлен на уровне 28,0336 грн/долл., к евро – на уровне 31,9471 грн/евро.
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