Глава НБУ дал надежду, что кредиты для экономики подешевеют

Смолий заявил о наличии оснований для снижения учетной ставки в Украине. По его словам, решение будет в январе.

Глава Национального банка Яков Смолий заявил о наличии оснований для снижения учетной ставки в Украине.

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Выступая в Верховной Раде, он согласился с утверждениями депутатов, что на сегодняшний ставка высокая, но пояснил, что решение о ней принимается с учетом сложившихся внешних и внутренних макроэкономических условий.

«На сегодня есть тенденция и есть все основания пересмотреть и смягчить нашу монетарную политику», - сказал он.

В то же время, Смолий напомнил, что решение относительно учетной ставки будет рассматриваться в январе Монетарным комитетом и утверждаться правлением НБУ.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в декабре 2018 года в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2017 года - составила 9,8%, замедлившись с 13,7% в аналогичном выражении годом ранее. Показатель инфляции оказался выше целевого уровня НБУ, но при этом снизился до однозначного уровня впервые за последние пять лет, и в прошлом году произошел разворот инфляционного тренда на снижение.

Национальный банк в декабре 2018 года сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых второй раз подряд после аналогичного решения в октябре. До этого Нацбанк повышал ставку дважды подряд - в июле до 17,5% и в сентябре до 18% годовых.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта до 28 августа 2015 года.