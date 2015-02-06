Гривня на закрытии межбанка упала уже до 25,80 за доллар

В пятницу, 6 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов достигли уровня 25,00/25,80 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По словам собеседника агентства, торги на рынке проходили вяло, так как участники не имеют четкого понимания ситуации на валютном рынке и предпочитают не осуществлять крупные сделки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,44/29,35 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3740/0,3860 грн/рубль.

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