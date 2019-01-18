США могут отменить пошлины на китайские товары - СМИ

В Минфине США считают, что такое решение поможет успокоить рынки, которые находятся в состоянии нестабильности из-за неопределенных экономических отношений США и Китая

Вашингтон обдумывает отмену пошлин на импорт китайских товаров ради стимуляции торговых переговоров с Пекином и попытки добиться ответных уступок от КНР.

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Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на The Wall Street Journal.

"По данным источников, такое предложение выдвинул министр финансов США Стивен Мнучин. Он рассчитывает, что такое решение поможет успокоить рынки, которые находятся в состоянии нестабильности из-за неопределенных экономических отношений США и Китая", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, против такого шага возражает представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, мотивируя свои возражения тем, что в Пекине подобное решение Вашингтона воспримут как слабость.

"Однако Лайтхайзер допускает, что часть пошлин все же можно отменить, но только в том случае, если к 1 марта страны смогут заключить торговое соглашение. Все эти предложения сейчас находятся на стадии обсуждения. Президенту США Дональду Трампу они пока представлены не были", - подчеркивает издание.