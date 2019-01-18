Япония пересмотрела бюджет-2019 год из-за ошибок в статданных

Неточности привели к невыплате 53,7 миллиарда иен (свыше 497 миллионов долларов) более чем 19,73 миллиона человек.

Правительство Японии в пятницу одобрило обновленный проект бюджета на 2019 финансовый год (начнется 1 апреля), увеличив его на 650 миллионов иен (6 миллионов долларов).

Читайте такжеСША могут отменить пошлины на китайские товары - СМИ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой правительство страны.

Таким образом, проект бюджета на будущий год составляет рекордные 101,46 триллиона иен (свыше 928 миллиардов долларов по текущему курсу). Необходимость внесения корректировок в проект бюджета была вызвана ситуацией вокруг статистических данных, предоставляемых министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Ранее в этом месяце выяснилось, что более 20 лет ведомство подготавливало неточные статистические данные, которые привели к невыплате 53,7 миллиарда иен (свыше 497 миллионов долларов по текущему курсу) более чем 19,73 миллиона человек по всей стране.

После проведенной проверки выяснилось, что неточности такого рода возникли еще в 1996 году. Они отразились на различных выплатах японским рабочим и служащим, включая страховки и премиальные. Министерство принесло официальные извинения и пообещало, что выплатит всем пострадавшим причитающиеся им средства. В то же время ведомство подчеркнуло, что те, кто из-за ошибок в данных когда-либо получал большие выплаты, чем им на самом деле полагалось, не должны будут возвращать деньги.

Теперь проект бюджета должен быть одобрен в парламенте. Примерно треть его расходной части (свыше 306 миллиардов долларов) направляется на социальные нужды, что во многом связано с необходимостью повышать ассигнования на пенсии и здравоохранение в связи с продолжающимся старением населения. Существенные суммы выделяются на преодоление последствий многочисленных стихийных бедствий, которые нанесли Японии серьезный ущерб в уходящем году.

Расходы на оборону в проекте бюджета составят рекордные 5,3 триллиона иен (почти 48,7 миллиарда долларов по текущему курсу). Оборонные ассигнования предполагается повысить в Японии уже седьмой год подряд, хотя они и остаются пока в районе 1% ВВП. Проект бюджета, в частности, предусматривает расходы на предстоящее размещение в стране двух наземных комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore и запланированное переоборудование вертолетоносца Izumo в легкий авианосец.