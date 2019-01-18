Чеканка гривни: украинцы сменят купюры на монеты

Глава Национального банка Украины Яков Смолий анонсировал выпуск в обращение монет номиналами 5 и 10 гривень. Новые «пятачки» могут появиться уже в этом году, металлические «червонцы» - не ранее следующего года. Конкретные сроки в НБУ пока не называют, обещая информировать украинцев за несколько месяцев до старта.

Как и в прошлом году, выпуская монеты номиналами 1 и 2 гривни, Нацбанк объясняет свое решение более длительным сроком их службы по сравнению с бумажными купюрами, которые быстро изнашиваются. По оценкам регулятора, этот шаг позволит государству сэкономить около миллиарда гривень.

В дальнейшем широко используемые нами ныне банкноты 1, 2, 5 и 10 гривень будут выпускаться небольшими партиями исключительно для коллекционеров. Но в Нацбанке обещают не создавать гражданам неудобств, принудительно изымая из оборота купюры мелких номиналов. Они останутся законным средством платежа неограниченный период времени, пока не исчезнут за счет постепенного прекращения их выпуска.

Удобство и комфорт

Как прокомментировали в Национальном банке, новые монеты обеспечат оптимальность, комфортность и удобство расчетов наличными. Они небольшие по размеру, легкие и не будут отягощать кошельки украинцев.

Монеты изготовлены экономным способом - из стали с гальваническим покрытием. Эскизы будущих монет уже опубликованы на сайте НБУ.

По информации регулятора, выпуск новых монет обусловлен текущими потребностями государства и экономики, а также мировым опытом. К примеру, в международной практике номинальные ряды имеют в среднем 12 номиналов денежных знаков.

Также в НБУ напомнили, что доля безналичных расчетов в Украине с использованием платежных карт за последние пять лет выросла более чем втрое - до 44,3% с 12,4%. То есть, благодаря активному развитию безналичных расчетов украинцы могут активнее рассчитываться платежными картами.

Приглядывая за инфляцией

Исторически сложилось, что выпуск новых денег вызывает у украинцев стойкие ассоциации с ростом цен. Но эксперты не ожидают существенного влияния выпуска новых монет на показатель потребительской инфляции, который в Украине в 2018 году – впервые за пять лет - снизился до уровня ниже 10%.

Главный экономист «Альфа-Банка» (Украина) Алексей Блинов напомнил, что прошлогодний выпуск новых монет номиналами 1 и 2 гривни не оказал влияния на потребительские цены, и спрогнозировал, что предстоящий выпуск также не будет провоцировать их ускорение.

«Выпуск монет взамен банкнот не является эмиссией денег. В Украине доля наличных в экономике в последние годы активно снижается. В 2013 году отношение наличности в обороте к ВВП составляло 16%, сейчас - 10%. Главная причина – развитие безналичных платежей», - пояснил эксперт.

Заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко также считает, что замена бумажных денег на металлические не должна оказать существенного влияния на инфляцию.

«Во-первых, Нацбанк отслеживает показатели денежной массы в обороте и балансирует монеты с банкнотами. Поэтому, когда выпускают монеты, Нацбанк может изъять бумажные деньги в таком же объеме, и общее количество наличных денег в обращении не вырастет. Во-вторых, отношение денежной массы в Украине к ВВП сейчас невысокое, если сравнить с показателями прошлых периодов и стран Восточной Европы», - поясняет она.

По мнению эксперта, учитывая снижение инфляции в Украине, при дальнейшем ослаблении инфляционных рисков со стороны политики, валютного курса и цен на основные сырьевые товары вполне можно ожидать смягчения монетарной политики, что предполагает рост денежной массы в обращении.

Простыми словами, украинцам не стоит бояться выпуска новых монет, поскольку избранная Национальным банком тактика постепенной замены купюр сделает этот процесс едва ощутимым. Возможно, расширение использования монет приведет к более активному развитию сети торговых автоматов и даст новые возможности для отечественных покупателей. Но когда банкноты в кошельке превращаются в едва ощутимые на ладошке монетки, становится грустно от понимания, насколько «измельчала» гривня за последние годы.

Ольга Гордиенко