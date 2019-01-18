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США могут отменить санкции против бизнеса российского олигарха Дерипаски (видео)

13:10, 18 января 2019
Финансы
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В США могут снять санкции с трех компаний российского олигарха Дерипаски / фото УНИАН

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Дерипаска выполнил формальные условия, сократив свою долю и выйдя из совета правления этих компаний, одна из которых из-за угрозы санкций оказалась на грани технического дефолта", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в декабре Минфин США принял решение исключить "Русал" Олега Дерипаски из санкционного списка.

Побробнее об этом смотрите в видеоматериале:

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Теги: #российские олигархи#Олег Дерипаска