Российский рубль по многим причинам снова начал падать

Рубль вечером пятницы торгуется в минусе.

Как пишет Рейтер, участники валютного рынка учитывают риски неудачи пятничных московских переговоров руководителей России, Германии и Франции, а также фиксируют перед выходными прибыль, полученную ранее за счет роста нефти.

Свою роль сыграла и сильная американская трудовая статистика, поддержавшая доллар США.

К 17.50 мск доллар расчетами "завтра" торговался вблизи отметки 67,06 рубля, дорожая на 0,7 процента к предыдущему закрытию. Ранее доллар сходил на сессионный максимум 67,50, при открытии же торгов он падал на 65,56 и провел первые часы на отрицательной территории.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" к этому времени торговалась вблизи отметки 76,15, дешевея на 0,4 процента.

Бивалютная корзина выросла к закрытию предыдущего дня на 15 копеек, оценивалась в 71,19 рубля.

Читайте такжеМинэкономики России резко ухудшило все экономические прогнозыРубль ушел в минус на дневных торгах за счет смещения баланса в сторону покупателей подешевевшей в первой половине дня валюты, а также после озвученных канцлером ФРГ Ангелой Меркель пессимистичных ожиданий в отношении сегодняшних московских переговоров по Украине.

"Тонкий рынок и относительно небольшой объем на покупку привели к скачку, а предложение валюты с утра, когда продают экспортеры, сократилось", - сказал дилер крупного западного банка.

"Утром валютных офферов было "выше крыши", продавали и иностранцы под рост нефти, а сейчас могло пройти закрытие коротких валютных позиций перед выходными", - предположил дилер другого западного банка.

Давление на сырьевые валюты, и на рубль в том числе, усилилось после публикации данных о рынке труда США.

В январе число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора увеличилось на 257.000, тогда как аналитики ожидали роста на 234.000, а месяцем ранее занятость выросла на 329.000 вместо ранее сообщавшихся 252.000.

Эта новость нивелировала поддержку рублю со стороны дорогой нефти.