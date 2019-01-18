СМИ рассказали, как крымчане обходят санкции и получают карты Visa и Masterсard

Некоторые жители Крыма оформляют банковские карты "материковых" российских банков - в основном Visa и Mastercard.

После российской аннексии Крыма в 2014 году местные жители столкнулись с проблемой: они не могут расплатиться за покупки за границей или в зарубежных интернет-магазинах картами банков, работающих на полуострове.

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Сейчас на полуострове работают семь банков. Все они находятся под санкциями, их картами нельзя расплачиваться за пределами России. А с августа 2018 года крымчане лишились возможности получить карты и международных платежных систем Visa и Mastercard, поскольку Генбанк прекратил их обслуживание.

Использование карт российской платежной системы "Мир" от банков в Крыму, находящихся под санкциями, лишает жителей полуострова ряда опций. Русская служба Би-би-си рассказала, как крымчане обходят санкции.

Некоторые жители Крыма оформляют банковские карты "материковых" российских банков - в основном Visa и Mastercard. Но так как официально российские компании и банки, опасаясь санкций, не доставляют пластиковые карты по почте в Крым, жителям полуострова приходилось выезжать за ними в один из российских регионов.

Однако выяснилось, что возможность получить карту международной платежной системы по почте от финансового учреждения России все же есть, пишут журналисты.

При оформлении заявки в качестве места жительства нужно указать свой адрес в Крыму, но написать, что находится населенный пункт в одном из российских материковых регионов. На практике чаще всего указывается Краснодарский край.

В частности, в Крыму оказалось можно получить карту "Яндекс.Деньги". Компания, с декабря 2015 года имеющая лицензию принципиального участника Mastercard, сама эмитирует карты Masterсard World и высылает их своим клиентам по почте. Но на сайте "Яндекс.Денег" при оформлении карты нельзя указать в качестве региона доставки Крым или Севастополь.

В то же время "Яндекс.Деньги" предусматривает альтернативный способ указания адреса доставки банковской карты, где все данные о месте жительства получателя можно указать вручную через вкладку "другой пункт". Таким методом и воспользовались крымские обладатели пластиковых карт "Яндекс.Деньги".

Житель Севастополя предоставил Би-би-си материалы, подтверждающие доставку пластиковой карты Mastercard World от "Яндекс.Денег". На конверте, в котором компания прислала карту, указан российский почтовый индекс одного из районов Севастополя, присвоенный ему после аннексии, и адрес в этом городе. Но указано, что находится это все в Краснодарском крае - регионе России.

Согласно трэкинг-отчету, опубликованному на сайте "Почты России", письмо шло из Москвы и через сортировочный центр города Подольск в Московской области оказалось в Севастополе спустя пять суток после отправления. Ни в одном из пунктов Краснодарского края письмо не было, судя по данным сервиса отслеживания "Почты России".

В пресс-службе компании "Яндекс.Деньги" Би-би-си сообщили, что "банковские карты международных платежных систем в Крым не поставляются".

На сайте компании указано, что компания в Крыму только предоставляет услуги идентификации кошелька - подтверждения личности владельца. Делает она это через агентов в двух городах Крыма - Севастополе и Ялте. "У "Яндекс.Денег" есть дистанционные сотрудники, которые проводят идентификацию пользователей в разных регионах и странах как ближнего, так и дальнего зарубежья", - уточнили в компании.

Похожим образом еще одному жителю Севастополя удалось получить дебетовую карту Visa payWave от платежной системы Qiwi (АО "Киви Банк"). На конверте, в котором доставлена карта, значится севастопольский адрес получателя, включая почтовый индекс одного из районов города. В качестве региона также указан Краснодарский край.

Согласно данным трэкинг-листа, письмо из почтового отделения Москвы также поступило в сортировочный центр "Почты России" в Подольске, а оттуда через двое суток прибыло в Севастополь.

По словам жителя Евпатории Михаила, также получившего карту "Киви Банка", он заказал ее по совету знакомых, но перед этим несколько раз пробовал оформить доставку почтой карт других банков.

"Это была вторая половина 2017 года. Я тогда пробовал заказывать карты почтой во всех банках России, где только можно. Всегда отказывали без объяснения причин, но было понятно, почему. Потом посоветовали заказать в "Киви", сказали, что нужно просто указать Краснодарский край в качестве региона. В других банках такая хитрость не срабатывала, а тут никто не перезванивал, не уточнял ничего, не спрашивал, где это такая Евпатория на Кубани. Кроме того, для выпуска карты не требовали паспортные данные, просто выслали и все", - сказал крымчанин.

Русская служба Би-би-си отправила запросы в пресс-службу платежной системы Qiwi и "Почту России".

В пресс-службе Qiwi Би-би-си ответили, что не доставляют пластиковые карты в Крым. "У нас отсутствует техническая возможность в соответствии с правилами международных платежных систем. Правила и ограничения МПС мы не имеем права комментировать", - говорится в комментарии пресс-службы компании.

Напомним, через несколько месяцев после аннексии Крыма в 2014 году Visa и Masterсard прекратили обслуживать клиентов банков, работающих на полуострове, в соответствии с санкциями США. Тогда клиенты крымских банков некоторое время не могли пользоваться карточками за пределами Крыма, а владельцы карт российских банков не могли снимать деньги на полуострове.

Но весной 2015 года в России заработала национальная система платежных карт, через которую внутри страны начали обрабатывать платежи по пластиковым картам. Международные системы в России тоже начали обрабатывать платежи через эту систему, в то время как раньше информация о транзакции обрабатывалась в процессинговом центре за пределами страны.

Это позволило жителям Крыма продолжить использование карт Visa и MasterCard, выпущенных российскими банками.