Абромавичус ожидает укрепления гривни уже в ближайшие дни

Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус ожидает укрепления гривни в ближайшие дни в связи с принятыми Национальным банком Украины мерами по переходу к единому курсу.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития со ссылкой на слова министра.

«Я думаю, в случае получения транша МВФ ситуация быстро нормализуется. Единый курс означает, что деньги экспортеров, которые они держат за границей, тоже будут возвращаться. Поэтому в ближайшие дни я бы ожидал стабилизации и укрепления гривни», - цитирует Абромавичуса пресс-служба.

По словам министра, экспортеры, ранее избегающие заведения валютной выручки в страну в связи с заниженным официальным курсом и обязательной продажей валюты, теперь смогут отказаться от этой практики.

Также Абромавичус отметил, что Минэкономразвития находится в постоянном контакте с бизнес-ассоциациями и представителями отраслей экономики, ориентированных на экспорт.

Читайте такжеАбромавичус уверяет, что предпосылок для дальнейшего падения гривни нет«Мы хотим, чтобы в экономику инвестировали не только иностранцы, мы заботимся и об отечественном бизнесмене. Встречались со всеми ассоциациями, выслушивали их пожелания, особенно по дерегуляции. Мы говорим бизнесу: правила игры должны выровняться, не должно быть необоснованных субсидий. Будем делать все, чтобы вмешательство государства в бизнес только уменьшалось ", - приводит пресс-служба Минэкономразвития слова министра.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 6 февраля с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 23,1306 грн/долл., что на 5,13 грн ниже предыдущего минимального значения на уровне 17,9998 грн/долл., установленного вчера, 5 февраля.

Также НБУ с 5 февраля прекратил проведение ежедневных индикативных аукционов на валютном рынке для определения равновесного курса.

Кроме того, с 6 февраля регулятор повысил учетную ставку до 19,5% с 14% с соответствующей корректировкой ставок по своим активным и пассивным операциям.