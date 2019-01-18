Товарооборот между Украиной и Бельгией вырос до $1 миллиарда

Экспорт украинской продукции в Бельгию за указанный период увеличился на 37% - до 466 миллионов долларов.

Объем торговли между Украиной и Бельгией по итогам девяти месяцев 2018 года вырос на 25% - до 992,7 миллиона долларов.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Согласно сообщению, в частности, экспорт украинской продукции в Бельгию за указанный период увеличился на 37,4% и составил 465,9 миллиона долларов.

Пресс-служба сообщила, что во время заседания украинско-бельгийской смешанной комиссии по вопросам экономического и финансового сотрудничества в Брюсселе (Бельгия)

Госсекретарь Министерства экономического развития и торговли Украины Алексей Перевезенцев и генеральный директор Департамента двусторонних отношений Федеральной государственной службы по внешним делам Королевства Бельгии Аник Ван Калстер обсудили вопросы углубления двустороннего сотрудничества в сферах энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии, инфраструктуры, сельскохозяйственного сектора, а также сотрудничества в сфере ИТ и инноваций, и представили инвестиционные возможности в разных направлениях и сферах.

"Правительство Украины продолжает воплощать реформы для улучшения инвестиционного климата: развивает возможности для государственно-частного партнерства, усиливает защиту прав и поддержку инвесторов, совершенствует управление государственными инвестициями", - цитирует пресс-служба Перевезенцева.

Участники заседания отметили, что Украина и Бельгия имеют значительный потенциал для двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а бизнес обеих стран заинтересован в усилении взаимовыгодного сотрудничества.